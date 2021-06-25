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21:09 (мск), источник: ТАСС

Альянс по вакцинам заявил, что для допуска в COVAX «Ковивак» должны одобрить в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вопрос о возможном участии российской вакцины «Ковивак», разработанной российским Центром им. Чумакова, в международном механизме COVAX, может быть рассмотрен только в том случае, если этот препарат предварительно пройдет преквалификацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такие пояснения дали в пятницу ТАСС в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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Источник: AP 2021

Отвечая на вопрос о том, как в GAVI оценивают подачу Центром им. Чумакова заявки на участие вакцины «Ковивак» в COVAX и какова процедура допуска к участию, представитель пресс-службы Альянса сказала: «COVAX рассмотрит в целях пополнения портфеля заказов вопрос о приобретении вакцин любого производителя в мире, если они получили одобрение строгого регулятивного органа и/или прошли преквалификацию в ВОЗ».

В четверг Центр им. Чумакова подал заявку для участия вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» в международной программе COVAX, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину «Ковивак», разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» (Центр им. Чумакова).

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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