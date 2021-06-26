00:32 (мск), источник: ТАСС
Ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Минобороны
МОСКВА. /ТАСС/.
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«Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области
«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск
В ведомстве уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2550».
Это был второй пуск