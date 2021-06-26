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00:32 (мск), источник: ТАСС

Ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Минобороны

МОСКВА. /ТАСС/. Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Плесецк в 22:50 мск в пятницу, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Источник: Reuters

«Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса “Союз-2.1б” в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме. Наземные средства ВКС России приняли на управление космический аппарат нового поколения, который был запущен с космодрома Плесецк.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2550».

Это был второй пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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