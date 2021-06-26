12:32 (мск), источник: Известия
Вернулись в сказку: «Алые паруса» поднялись над Петербургом
Самый известный в мире праздник выпускников снова прошел в живом формате, но с серьезными противоэпидемическими мерами.
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Грандиозный салют, парусник «Россия» с триколором и тысячи школьников. Самый крупный в мире праздник выпускников «Алые паруса» состоялся, доказав, что даже в это непростое время можно проводить впечатляющие шоу. Предпринятые организаторами — Акционерным банком «Россия», правительством
Впрочем, разделить их радость и почувствовать магию момента могли люди из любого уголка планеты — благодаря прямой трансляции в эфире Пятого канала, на его сайте и в соцсетях. «Известия» следили за происходящим с места событий.
Город в ожидании праздника
В прошлом году «Алые паруса» прошли только в онлайне и в удалении от привычных локаций: опыта организации событий такого масштаба во время пандемии просто не было. Трансляция побила сразу несколько рекордов и завоевала престижные международные премии, но Петербург, конечно, ждал возвращения торжества в историческую «гавань». И вот, наконец, оно состоялось — пусть и без привычных толп горожан на набережной Невы.
Почувствовать, что Северная столица живет в предвкушении праздника, можно было еще за несколько дней до его начала. Невский проспект был украшен растяжками с изображением алых парусов, Дворцовый мост «расцвел» красными флажками. Ну, а когда проводились репетиции концерта и представлений в акватории Невы, петербуржцы не упускали возможность посмотреть фрагменты действа хотя бы в предварительном, рабочем варианте. И реакция зрителей показывала: «Алые паруса» — уже не просто шоу, а гордость Петербурга, событие, которое объединяет всех.
— Петропавловская крепость, которую мы уже не раз показывали в шоу, Флажная башня, которая там стоит, на которой мы, собственно, будем поднимать триколор, российский флаг, для нас оказалась таким интересным объектом, мы там придумали интересный номер. Стрелка Васильевского острова тоже будет в необычном ракурсе, — пообещал в беседе с «Известиями» режиссер шоу Михаил Колпахчиев.
Но если подготовку могли увидеть все желающие, то на сам праздник 25 июня был открыт доступ только выпускникам и их сопровождающим — классным руководителям и директорам школ. Чтобы избежать неконтролируемого скопления посторонних, весь центр города еще днем был перекрыт, и даже Эрмитаж скорректировал часы работы таким образом, чтобы посетители успели заблаговременно разойтись. А обладателям
Безопасность на все 100
Попасть на концерт ребята могли только вместе с группой своей школы, и пропускных зон было достаточно, чтобы избежать чрезмерного скопления людей. На первом кордоне, отделявшем перекрытую часть города от свободной для обычного пешеходного движения, многие поклонники «Алых парусов» просили пустить их тоже, но волонтеры и стражи порядка вежливо отказывали.
Уже на втором кордоне — непосредственно у входа на площадь — у каждого школьника проверяли температуру и наличие маски. Как рассказал «Известиям»
Вдобавок, и количество зрителей на площади в этом году было
Не будет грустно
Старт официальной церемонии на Дворцовой был намечен на 22:00, но еще за два часа до этого выпускников начали «разогревать» победители открытого кастинга. Большинство счастливчиков, вышедших на сцену перед главными звездами, не сильно отличались по возрасту от зрителей, многие — лишь недавно окончили школу. Чем не доказательство того, что «Алые паруса» могут исполнить мечты любого?
— Однажды я просто сочинила песню, записала ее в студии и выпустила на цифровых площадках, — рассказала «Известиям» участница концерта Катя Кентукки. — А через
Ну, а основную часть музыкальной программы открыл вступительным словом лично губернатор
— Город выстоит, Россия будет сильной, праздник состоится! — заявил он под радостные крики школьников. — Сегодня вы на Дворцовой, и вам, только вам принадлежит центр города.
Ребята встретили эти слова, подтверждение которых они видели только что, идя на праздник, с дружным восторгом.
Моменты подобного единения не раз возникали и во время музыкальных номеров: организаторы собрали в одной программе самые яркие хиты года. Так, например, на «Плачу на техно» Cream Soda публика синхронно прыгала и скандировала припев вместе с исполнителями, а стоило Niletto спеть первые строки «Если тебе будет грустно», как дальше этот хит толпа продолжала уже сама. А уж что творилось, когда зазвучала его же «Любимка»!
— Очень приятно было работать на сконцентрированную молодежную аудиторию. Здесь были исключительно молодые, и они были раскрепощены максимально — и на движения тела, и на эмоции. Было здорово стать частью такого масштабного события, это действительно очень крутой день! — поделился с «Известиями» Niletto.
К слову, появление Niletto было одним из самых эффектных: артист спустился на имитации горнолыжного подъемника, в то время как инновационная
В разные моменты шоу сцена, своей формой напоминающая НЛО, превращалась то в водную стихию (на песне Аниты Цой «Пятый океан»), то в космические просторы — на треках Jony «Комета» и Вани Дмитриенко «Венера-Юпитер»… Ну, а в тех номерах, где явной сюжетности не предполагалось, на огромных дисплеях демонстрировался психоделический видеоарт.
И всё же главным, пожалуй, была не визуальная и даже не музыкальная составляющая выступлений, а эмоции, которые артисты транслировали аудитории. В том, что и для звезд это был настоящий праздник, а не просто формальность, «Известия» убедились, пообщавшись с ними перед началом шоу и сразу после него.
— Это очень круто, и мне было максимально приятно, что меня позвали. С такими людьми на такой сцене выступать! Когда поступило предложение, я очень обрадовался. Не было никаких сомнений! — признался Ваня Дмитриенко.
Солидарен с ним Антон Лаврентьев, звезда шоу «Орел и решка». На Дворцовой он пел в дуэте с Алиной Астровской. Антон даже признался, что немного завидует сегодняшним выпускникам.
— У меня выпускного не было вообще, я экстерном заканчивал школу. И сейчас я смотрел на выпускников и думал, ну почему я не на их месте? И школу закончили, и в таком замечательном празднике поучаствовали — всё для них! — поделился артист.
Хедлайнером концертной части шоу стала Светлана Лобода. Появившись в эффектном «змеином» наряде, на фоне видеозаставок со змеями, она выпустила целую обойму хитов, в том числе «Пуля-дура» и «Случайная».
От акватории Невы до крыши Зимнего дворца
Ну, а сразу после этого выступления началась кульминационная часть «Алых парусов» —
Для того, чтобы зрители трансляции могли рассмотреть все находки постановщиков, было протянуто 30 км кабелей, задействовано больше 100 камер, снимавших с 55 точек съемки. И, как в прошлом году, шоу в акватории Невы можно было увидеть в прямом эфире по всем федеральным каналам — «Алые паруса» уже давно стали событием национального масштаба.
И в каждом элементе этого действа чувствовался размах: Ростральные колонны превратились в огромные свечи, понтонная салютная площадка, на которой разместились установки для фейерверков и прожекторы, охватила территорию в шесть с половиной квадратных километров. Ну, а сама пиротехника поражала воображение и заставляла поверить в сказку, особенно когда на фоне расцветающих в ночном небе красивейших вспышек в акватории показался бриг «Россия» — теперь не только с алыми парусами, но и с триколором. Зазвучавший в момент его прохода гимн страны стал символическим завершением феерии. Но и после него еще звучало скандирование расходившихся выпускников: «Россия! Россия!».
Андрей Туманов