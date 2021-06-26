Регулятор США расширил список побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna

«Сегодня FDA объявляет о внесении изменений в информационные бюллетени для пациентов и поставщиков медицинских услуг Moderna и Pfizer-BioNTech. Данные вакцины от COVID-19 предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце) после вакцинации», — говорится в сообщении.
Так, пациентам рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью если они почувствуют боль в груди, одышку или ощущение учащенного сердцебиения, трепетания или стука сердца.
Ведомство уточнило, что на 300 млн доз вакцин Pfizer и Moderna, примененных в США, было зарегистрировано около 1,2 тыс. случаев миокардита и перикардита. Еще около 300 человек в возрасте до 30 лет оказались в больницах, однако практически все они были выписаны после проведенного обследования.
Вакцины Moderna и Pfizer являются двумя из трех препаратов, одобренных в США — в стране также одобрено для использования однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит, есть ли связь между случаями миокардита (воспаления сердечной мышцы) и вакцинацией от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech. По словам представителя ВОЗ Марианджелы Симао, информация о таких случаях поступает из США и Израиля. «Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин», — говорила она.
Например, в Израиле у 13 человек после прививки произошел легкий лицевой паралич. В Нидерландах некоторые столкнулись с аллергией и отеками.
В декабре NYT сообщила о первом выявленном в США случае острой аллергической реакции на препарат Moderna. Осложнения появились у врача из Бостона через несколько минут после того, как ему ввели препарат. У мужчины вдвое участилось сердцебиение, появился холодный пот, онемел язык, упало давление.
Выяснилось, что у пациента сильная аллергия на моллюсков, по его словам, симптомы, появившиеся после прививки, были такими же, как и реакция на этот аллерген. В марте американские медики сообщили, что в некоторых случаях у пациентов могут возникнуть кожные воспаления после введения первой дозы вакцины.
По данным ВОЗ на 25 июня, США занимают первое место среди стран мира по числу случаев инфицирования коронавирусом — более 33 млн человек, а также по числу летальных исходов — около 600 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 14,2 тыс новых случаев COVID-19, еще 355 человек скончались.