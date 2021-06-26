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09:09 (мск), источник: РБК

В Роспотребнадзоре оценили возможность снижения циркуляции COVID в жару

Для того, чтобы оценить влияние жары на снижение интенсивности циркуляции коронавирусной инфекции, пока не достаточно данных, однако есть вероятность, что между этими факторами существует взаимосвязь. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Источник: AP 2021

По ее словам, существует вероятность, что жара действительно снижает циркуляцию COVID-19, однако при обязательном условии соблюдения противоэпидемических мер.

Тем не менее, возможность оценить влияние жаркой погоды на интенсивность распространения заболевания появится чуть позже, так как жара установилась во многих российских регионах недавно.

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В июне прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса. Он отметил, что к такому выводу пришли российские специалисты, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, «где температура уже давно держится на высоких цифрах».

В то же время в этот период отходят на второй план острые респираторные заболевания, с которыми мы сталкиваемся в весенне-осенний период, отметил министр. Эти заболевания могут в том числе ухудшать течение COVID-19, добавил он.

В мае 2020 года в Роспотребнадзоре отмечали, что при температуре +30 градусов и выше коронавирус «практически полностью теряет свою инфекционную активность», а при температуре +70 градусов полностью дезактивируется.

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