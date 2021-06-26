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10:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток в США поймал рекордного веслоноса

Отпраздновал окончание школы.

18-летний житель США Грант Рейдер выловил в озере веслоноса весом 74,4 кг и установил мировой рекорд, сообщает UPI.

Гигантская рыба плавала в озере Кистоун в Оклахоме. Парень из Канзаса отправился сюда с родными на рыбалку, чтобы отпраздновать окончание школы.

Департамент охраны дикой природы Оклахомы заявил, что рыба установила новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал веслоносу весом почти 69 кг, выловленному в этом же штате.

Веслоносовые — это семейство лучеперых рыб из отряда осетрообразных, обитающее в пресных водах Северной Америки и Китая. Их вес в среднем составляет около 50 кг.

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