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11:24 (мск), источник: ТАСС

Представитель ВОЗ заявила, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Источник: Reuters

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала она.

По словам Вуйнович, большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета.

«Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок, и вы будете защищены», — отметила представитель ВОЗ.

«Так что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — подчеркнула Вуйнович.

Маски обязательны

Вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски, так как вирус все равно может передаться от одного человека к другому, заявила Вуйнович.

Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно.
Мелита Вуйнович

Как остановить пандемию

Пандемию можно остановить в текущем году при ответственном поведении каждого человека, считает представитель ВОЗ.

«Остановить пандемию можно. Надо ее остановить в этом году, но надо быть очень решительными и сказать себе: “Я сделаю все возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно”», — сказала она.

«Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию, — подчеркнула Вуйнович. — Если мы можем остановить распространение вируса, то это очень хорошо, потому что он останется, но не будет иметь такую силу, какую сейчас имеет, чтобы угрожать населению и чтобы нагружать систему здравоохранения, как вы помните год назад».

Представитель ВОЗ отметила, что общими усилиями необходимо «сгладить всплеск пандемии», чтобы система здравоохранения могла работать и справляться с имеющимися вызовами. «Я клинический врач, но давно работала в клинике, сейчас врачи и медсестры работают более 18 месяцев в чрезвычайных условиях. И тут надо понимать, что у них тоже не хватает сил», — обратила внимание Вуйнович.

При этом, продолжила специалист, очень важно «относиться друг к другу вежливо».

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