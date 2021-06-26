«Колодец ада» в Йемене показали с воздуха

На востоке Йемена в пустыне Аль-Махра расположен загадочный и малоизвестный колодец Бир-Бархаут. В Сети появились новые фотографии этого овеянного легендами места, в котором, по преданию, обитают джинны.
Бир-Бархаут — одно из чудес Йемена. Ширина дыры достигает 30 метров, а вот глубину измерить до сих пор не удалось. По предположению ученых, она составляет от 100 до 250 метров, сообщает Al Arabiya. Директор Управления геологической разведки и минеральных ресурсов страны Салах Бабхаир сообщил AFP, что никому не удалось спуститься в скважину больше, чем на 50 метров, из-за нехватки кислорода.
Неприятный запах газа, который поднимается со дна Бир-Бархаута, в древности породил легенды о том, что эта загадочная дыра — врата в ад.
Теперь геологи намерены исследовать это чудо природы, примерный возраст которого составляет миллионы лет.
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