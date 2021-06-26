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13:57 (мск), источник: ТАСС

Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот

БЕЛГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии “Спутник Лайт” вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

«Спутник Лайт» преимущественно предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных граждан, добавил Мурашко. «Есть поручение председателя правительства по выпуску и закупке вакцины “Спутник лайт”. Она идет однокомпонентная, преимущественно будет использоваться для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, но и мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать. Она разрешена для использования только до 60 [лет]», — сказал он.

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в мегаполисах, именно поэтому следует ускорить темпы вакцинации, добавил министр здравоохранения. «Конечно, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше это сделаем (вакцинируемся от коронавируса — прим. ТАСС), тем лучше. Потому что мы видим, что в крупных мегаполисах идет подъем заболеваемости, и тем более планируя отпускной период, нужно это сделать», — сказал министр.

Мурашко отметил, что вакцинация — это фактор коллективной безопасности.

Еще один такой важный уже результат вакцинации, мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации на людей старше 60 лет, и сегодня мы видим статистику, что действительно, заболеваемость, смертность, среди лиц 60 лет значительно снизилась.
Михаил Мурашко

Глава Минздрава также похвалил темпы вакцинации от коронавируса в Белгородской области, назвав область одной из лидеров. «Здесь, безусловно объяснили жителям, в чем преимущество, вот и цифры, которые показывают, [что] регион сегодня [имеет] стабильную ситуацию», — подчеркнул Мурашко. Он также добавил, что лето — хороший период для вакцинации, так как меньше циркулирует респираторных инфекций.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 430 753 случая заражения, выздоровели 4 943 986 человек, умерли 132 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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