Турбизнес попросил власти Краснодарского края разрешить заселение по ПЦР

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края, где с 1 августа туристов будут заселять в пансионаты по сертификату о вакцинации, с просьбой разрешить заселение также по результатам ПЦР-теста и по свидетельству о перенесенной болезни. Копия письма РСТ к главе региона Вениамину Кондратьеву есть у РБК.
В нем турбизнес поддержал обращение руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, которая ранее попросила включить отрицательный анализ на коронавирус в перечень документов, по которым с 1 августа будет разрешено заседание.
«Отсутствие данной возможности и объективные временные ограничения, требуемые для получения двух компонентов вакцины от COVID-19, могут привести к тому, что значительная часть туристов не сможет воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда». — пояснили в РСТ.
Также там предложили селить туристов и по документу, подтверждающему, что человек переболел COVID-19 в последние шесть месяцев. «Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты», — подчеркнули в союзе.
Почетный президент РСТ, глава комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько, который в числе других членов РСТ подписал письмо, в разговоре с РБК напомнил, что практика этих трех оснований для приема туристов «работает и себя оправдывает».
«С курортами Краснодарского края непонятно: то ли поездку туда хотят сделать премиальной за вакцинацию, то ли устроить праздник так называемому “частному сектору” — гостиницам под видом ИЖС (индивидуального жилищного строительства. — РБК), которым все эти ограничения аккурат до лампочки. Многие из них и в прошлый карантин спокойно сдавали номера приезжим», — сказал Шпилько.
На этом фоне, отметил он, непонятно, какой смысл поражать в правах «законопослушный бизнес», а также переболевших COVID-19 граждан.
При этом власти Краснодарского края уже ответили на просьбу Ростуризма, сообщив, что пока не планируют менять введенные ограничения.
После того как стало известно о распоряжении селить в пансионаты и санатории только привившихся, туристические компании заявили, что это отрицательно скажется на спросе и, скорее всего, приведет к массовой отмене бронирований.
Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что реакция туристов была «ошеломляющей», а на компании обрушился «шквал звонков с заявлениями на аннуляции». «По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», — рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.
Елена Сухорукова, Мария Лисицына