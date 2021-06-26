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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Прожившие вместе 80 лет супруги поделились секретом счастливого брака

Пара из Австралии отпраздновала «дубовую» свадьбу.

Хелена и Эрнест Риды из Австралии отметили в субботу 80-летие свадьбы.

В мире не так много пар, сумевших отпраздновать «дубовую» свадьбу, поэтому журналисты тут же отправились к юбилярам, чтобы расспросить их о секретах удачной совместной жизни, пишет Daily Mail.

И Хелена, и Эрнест выросли в семьях фермеров. Они жили поблизости в небольшой фермерской общине Кокотунго в штате Квинсленд. Пара поженилась в 1941 году, когда девушке было 19 лет, а парню 22.

Журналистам Риды рассказали, что всю жизнь тяжело трудились сперва на молочной, а затем ананасовой ферме, немного занимались строительством и торговали в магазинчике. У мужчины и женщины никогда не было вредных привычек, и они много времени проводили на свежем воздухе.

У Ридов были ссоры, как у всех пар, но до серьезных конфликтов не доходило. Хелена уверена, что все дело в постоянной занятости: скандалить попросту было некогда.

У сплоченной семьи выросли две дочери, четверо внуков и восемь правнуков. Сейчас 99-летняя Хелена и 102-летний Эрнест живут в доме престарелых, который выбрали сами, чтобы быть самостоятельными и не зависеть от близких. Риды уверяют, что сохранили любовь друг к другу, и сейчас она не менее крепкая, чем в юности.

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