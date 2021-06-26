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19:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Первая европейская страна отменила все ограничения по коронавирусу

Исландия первой из европейских государств отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

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Источник: AP 2021

Ограничения действовали с марта 2020 года, но к концу июня 2021 года по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 87 процентов взрослых жителей Исландии, а около 60 процентов привиты полностью, заявили в правительстве.

Теперь исландцы не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, снят запрет на проведение собраний.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса (США), в Исландии с начала пандемии коронавирус выявили у 6555 человек, погибли только 29 пациентов. Население Исландии — чуть менее 370 тысяч человек.

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