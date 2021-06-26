19:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Умер Олег Бурлаков, российский бизнесмен из списка Forbes и обладатель 106-метровой яхты «Чёрная жемчужина»
Олег Бурлаков умер от коронавируса на 72 году жизни, сообщил источник KP.ru.
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Российский бизнесмен Олег Бурлаков умер от коронавируса 21 июня 2021 в одной из московских больниц. Об этом KP.ru сообщил источник в медицинских кругах.
Миллионер имел 75% акций «Стройлесбанка», а также капитал от продажи долей в компаниях «Новоросцемент» и «Бурнефтегаз».
Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире — Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.
В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.
Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась
Кроме того, Бурлаков являлся соучредителем
В 2003 году бизнесмен завладел контрольным пакетом акций «Новоросцемента», а в 2008 — вишеградской лакокрасочной фабрикой Terpentin.
Стоит отметить, что в 2015 году фамилия миллионера фигурировала в скандале между бывшим представителем Боснии и Герцеговины в России Горданом Калиничем и президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком. Первый обвинил Додика в том, что тот якобы получил от Бурлакова золотой слиток весом 1 килограмм. Предприниматель заявлял, что ничего подобного не было.
Надежда Румер
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