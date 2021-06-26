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19:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер Олег Бурлаков, российский бизнесмен из списка Forbes и обладатель 106-метровой яхты «Чёрная жемчужина»

Олег Бурлаков умер от коронавируса на 72 году жизни, сообщил источник KP.ru.

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Российский бизнесмен Олег Бурлаков умер от коронавируса 21 июня 2021 в одной из московских больниц. Об этом KP.ru сообщил источник в медицинских кругах.

Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes, а его состояние оценивали в 650 миллионов долларов.

Миллионер имел 75% акций «Стройлесбанка», а также капитал от продажи долей в компаниях «Новоросцемент» и «Бурнефтегаз».

Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире — Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

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В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.

Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов. В 90-х годах прибыль компании достигла 15 миллионов долларов.

Кроме того, Бурлаков являлся соучредителем советско-французского совместного предприятия «Совинтерфранс», занимавшегося торговлей. В 1992 году «Совинтерфранс» открыл дочернюю фирму в Санкт-Петербурге. В том же году экспорт нефти через нее составил 217 тысяч тонн.

В 2003 году бизнесмен завладел контрольным пакетом акций «Новоросцемента», а в 2008 — вишеградской лакокрасочной фабрикой Terpentin.

Стоит отметить, что в 2015 году фамилия миллионера фигурировала в скандале между бывшим представителем Боснии и Герцеговины в России Горданом Калиничем и президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком. Первый обвинил Додика в том, что тот якобы получил от Бурлакова золотой слиток весом 1 килограмм. Предприниматель заявлял, что ничего подобного не было.

Надежда Румер

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