01:47 (мск), источник: РБК
ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма «дельта плюс»
Распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун. Об этом в эфире
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«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с “дельтой” недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — сказала она.
«Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса]", — добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения.
«Дельта» штамм поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <…> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость", — подытожила она.