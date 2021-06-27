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01:47 (мск), источник: РБК

ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма «дельта плюс»

Распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Источник: Reuters

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с “дельтой” недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — сказала она.

По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

«Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса]", — добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения.

«Дельта» штамм поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <…> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость", — подытожила она.

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