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03:29 (мск), источник: ТАСС

Для беременных и кормящих изменили рекомендации по применению «Спутника V»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, следует из обновленной инструкции к препарату.

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Источник: Reuters

«Отсутствует опыт клинического применения препарата “Гам-ковид-вак” при беременности. В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат “Гам-ковид-вак” при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в документе.

В инструкции также отмечается, что применение «Спутника V» в период грудного вскармливания противопоказано.

«Клинические данные по применению препарата “Гам-ковид-вак” у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата “Гам-ковид-вак” в период грудного вскармливания противопоказано», — сказано в тексте.

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных. Министр уточнил, что «таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

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