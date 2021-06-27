Юрист рассказал правду о выплате пособия на детей в 55 тыс. рублей

В апреле президент России Владимир Путин предложил рассчитывать стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет вне зависимости от стажа работы, отметив, что родители смогут получить за указанные дни оплату в размере 100%. Соответствующий федеральный закон от 26.05.2021 за номером 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» уже был подписан главой государства.
В некоторых СМИ в связи со вступлением закона в силу прошла информация о выплате в размере 55 тыс. рублей.
Однако заявленная цифра в 55 208 рублей — это размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата, пояснил Петропольский.
Вопрос же выплаты такого больничного в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы конкретного работника, а не среднего заработка по стране, подчеркнул эксперт.
В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных президентом. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа.
Позже в мае Госдума в первом чтении приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Одна из поправок предполагает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка начиная с 1 сентября 2021 года.
Вторая предусматривает назначение ежемесячной выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем этот показатель равен 5660 рублям) неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно начиная с 1 июля текущего года.