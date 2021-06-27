ВШЭ оценила уровень счастья российской молодежи

Итоги опросов показали, что российская молодежь в целом сильнее, чем взрослое население доверяет общественным и некоммерческим организациям: об этом заявили 23% респондентов от 18 до 24 лет (в среднем по России НКО и общественникам доверяет 17% населения).
Молодежь реже испытывает безусловное недоверие к Общественной палате (12% против 19% по России) и к уполномоченному по правам человека (11% против 17%).
В то же время 73% молодых людей считают, что в кризисные периоды, такие как пандемии, оказавшимся без работы и на самоизоляции гражданам должно помогать государство. В среднем в России так считает 65% населения.
Молодежь также ждет господдержки для НКО при условии, что некоммерческие организации не будут замешаны в коррупции, а их отчетность станет прозрачной.
У каждого третьего (33%, и это самый высокий показатель среди всех возрастов) принадлежность к России не вызывает никаких чувств (выбирать предлагалось из «гордости», «спокойной уверенности», «обиды за страну», «ущемленности, неполноценности»), — отмечают социологи.
В то же время российская молодежь, по сравнению со взрослым и пожилым населением страны, более ответственно подходит к потреблению, помощи другим, более оптимистична.
В частности 82% россиян в возрасте 18−34 лет заявляют, что счастливы, 70% удовлетворены своей жизнью (63% по стране в целом, 57% среди людей 60+). Молодежь 25−34 лет чаще занимаются волонтерством (29% против 23% в среднем по России) и делают это осознанно.
Среди россиян 25−34 лет меньше всего тех, кто ни разу не жертвовал деньги незнакомым людям: 34% против средних 42%. От 51% до 54% молодежи помогают другим действиями. Для сравнения, среди граждан старше 60 лет помогают поступками посторонним только 37−39%.
Молодежь ответственнее старших россиян относится к культуре потребления: старается покупать экотовары, продукцию в биоупаковке, отказывается от покупки вещей в пользу их аренды. 26% молодежи от 18 до 24 лет стремятся покупать продукцию компаний с бережным отношением к окружающей среде (по России — 20%), а 17% из второй группы отказываются от покупки косметики, тестируемой на животных (по России — 11%).
Исследование Deloitte, результаты которого представили в июне, показало, что российские миллениалы (родились с 1983 по 1994 годы) и зумеры (родились с 1995 по 2003 годы) в этом году чаще жаловались на плохое настроение, чем их ровесники во всем мире.
Сильнее всего российскую молодежь тревожит неравенство в доходах и коррупция в политике и бизнесе. Чуть меньше — здравоохранение и безработица. В мире же зумеров и миллениалов больше беспокоит изменение климата, борьба с болезнями и безработица.