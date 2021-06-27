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07:10 (мск), источник: РБК

ВШЭ оценила уровень счастья российской молодежи

Высшая школа экономики проанализировала опросы молодых россиян, которые проводились в рамках ежегодного мониторинга состояния гражданского общества (есть у РБК). Опросы проводились в октябре-декабре прошлого года и охватывали по 2 тыс. человек в двух возрастных категориях: 18−24 и 25−34 лет.

Источник: Reuters

Итоги опросов показали, что российская молодежь в целом сильнее, чем взрослое население доверяет общественным и некоммерческим организациям: об этом заявили 23% респондентов от 18 до 24 лет (в среднем по России НКО и общественникам доверяет 17% населения).

Молодежь реже испытывает безусловное недоверие к Общественной палате (12% против 19% по России) и к уполномоченному по правам человека (11% против 17%).

В то же время 73% молодых людей считают, что в кризисные периоды, такие как пандемии, оказавшимся без работы и на самоизоляции гражданам должно помогать государство. В среднем в России так считает 65% населения.

Молодежь также ждет господдержки для НКО при условии, что некоммерческие организации не будут замешаны в коррупции, а их отчетность станет прозрачной.

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У каждого третьего (33%, и это самый высокий показатель среди всех возрастов) принадлежность к России не вызывает никаких чувств (выбирать предлагалось из «гордости», «спокойной уверенности», «обиды за страну», «ущемленности, неполноценности»), — отмечают социологи.

В то же время российская молодежь, по сравнению со взрослым и пожилым населением страны, более ответственно подходит к потреблению, помощи другим, более оптимистична.

В частности 82% россиян в возрасте 18−34 лет заявляют, что счастливы, 70% удовлетворены своей жизнью (63% по стране в целом, 57% среди людей 60+). Молодежь 25−34 лет чаще занимаются волонтерством (29% против 23% в среднем по России) и делают это осознанно.

Среди россиян 25−34 лет меньше всего тех, кто ни разу не жертвовал деньги незнакомым людям: 34% против средних 42%. От 51% до 54% молодежи помогают другим действиями. Для сравнения, среди граждан старше 60 лет помогают поступками посторонним только 37−39%.

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Молодежь ответственнее старших россиян относится к культуре потребления: старается покупать экотовары, продукцию в биоупаковке, отказывается от покупки вещей в пользу их аренды. 26% молодежи от 18 до 24 лет стремятся покупать продукцию компаний с бережным отношением к окружающей среде (по России — 20%), а 17% из второй группы отказываются от покупки косметики, тестируемой на животных (по России — 11%).

Исследование Deloitte, результаты которого представили в июне, показало, что российские миллениалы (родились с 1983 по 1994 годы) и зумеры (родились с 1995 по 2003 годы) в этом году чаще жаловались на плохое настроение, чем их ровесники во всем мире.

Сильнее всего российскую молодежь тревожит неравенство в доходах и коррупция в политике и бизнесе. Чуть меньше — здравоохранение и безработица. В мире же зумеров и миллениалов больше беспокоит изменение климата, борьба с болезнями и безработица.

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