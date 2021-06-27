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10:49 (мск), источник: ТАСС

Россияне завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO), сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ в воскресенье в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Две золотые и три бронзовые медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике», — говорится в сообщении.

Золотые медали взяли Даниил Житов и Тимур Прядилин, серебряные — Анжелика Бускина, Александр Раскатов, Даниил Коблов.

Сборную тренировали преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.

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