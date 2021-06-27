10:49 (мск), источник: ТАСС
Россияне завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять медалей на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO), сообщила
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«Две золотые и три бронзовые медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике», — говорится в сообщении.
Сборную тренировали преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.
Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и