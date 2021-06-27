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12:19 (мск), источник: Известия

С 1 июля в России изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий, ежемесячных выплат из средств материнского капитала и иных пособий. Их можно будет получить только на карту платежной системы «Мир».

Источник: РИА "Новости"

Те, кто не хочет оформлять эту карту, смогут получать выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

При этом речь идет только о тех гражданах, которые получают выплаты на карты международных платежных систем, и не касается тех, кому они зачисляются на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляются почтой.

Также под действие нововведения не попадают получатели российских пенсий, постоянно проживающие за пределами страны.

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Перевод пенсий и пособий в национальную платежную систему изначально должен был завершиться до 1 июля 2020 года, но его несколько раз переносили. По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, перевод выплат зависел от рисков распространения коронавируса в стране, но на данный момент серьезных оснований для переносов больше нет, пишет «РИА Новости».

24 июня профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что, если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, ему могут присылать пенсию через «Почту России». Тогда доставлять пенсию на дом будет почтальон. По словам эксперта, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту «Мир», то его деньги сохранятся.

24 марта проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал способы увеличить размер будущей пенсии. По его словам, на сумму начислений влияют несколько факторов, в том числе официальное трудоустройство.

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