Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн руб., в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленобластях — до 12 млн руб.», — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей более 27 млрд руб. Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты — 450 тыс. руб.
В начале месяца Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2022 года. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов — 3 млн руб. Одновременно Владимир Путин предложил расширить и другую льготную программу — семейную ипотеку под 6%, распространив ее действие и на семьи с одним ребенком.