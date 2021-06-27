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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Источник: Агентство «Москва»

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн руб., в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленобластях — до 12 млн руб.», — говорится в документе.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей более 27 млрд руб. Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты — 450 тыс. руб.

В начале месяца Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2022 года. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов — 3 млн руб. Одновременно Владимир Путин предложил расширить и другую льготную программу — семейную ипотеку под 6%, распространив ее действие и на семьи с одним ребенком.

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