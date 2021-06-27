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16:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему слоны в Китае двинулись в 500-километровый поход?

Слоны — чрезвычайно умные животные, и ученые, ежедневно изучающие их, знают о них очень много. Но теперь стадо находящихся под угрозой китайских слонов поставило специалистов в совершенный тупик и своим поведением привлекло внимание всей страны.

Источник: REUTERS

Перемещаться на небольшие расстояния для слонов обычное дело. Но это стадо уже больше года пересекает Китай. Непонятно зачем.

От прежних мест обитания они уже удалились примерно на 500 километров — колоссальное расстояние.

Слоны отправились в путь прошлой весной из заповедника Сишуаньбанна на юго-западе страны, недалеко от границ Китая с Мьянмой и Лаосом. Они двинулись на север, и в следующие месяцы были замечены во многих городах и деревнях.

Слоны выбивали двери, нападали на магазины, крали пищу, играли в грязи, купались в канале и останавливались подремать в лесу.

Проснувшись, они опустошали поля и наведывались в людские жилища людей. В одном случае они сумели открыть хоботами водопроводный кран и выстроились во дворе в очередь за водой.

Источник: REUTERS

Потом они развернулись в южном направлении. Последний раз их видели в Шицзе — поселке в окрестностях города Юйси.

Неизвестно, возвращаются ли они обратно, почему выступили в этот поход — самый длинный за всю историю наблюдений в Китае — и что случится дальше.

Ученые в недоумении

«Сказать по совести, никто ничего не знает. Однако можно быть почти уверенным, что это как-то связано с нехваткой жизненных ресурсов — пищи, воды, укрытий. В большинстве мест, где азиатские слоны живут на воле, усиливается присутствие людей, традиционные ареалы дробятся и сокращаются», — говорит специалист по слоновьей психологии, профессор Джошуа Плотник из Нью-Йоркского университета.

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Эксперт также не исключает, что причиной могло стать перераспределение ролей внутри стада.

У слонов царит матриархат. Самая умудренная пожилая слониха ведет за собой бабушек, мамаш и тетушек со слонятами обоего пола. Самцы по достижении полового созревания движутся за основным стадом группой или в одиночку, в пределах видимости, но не смешиваясь с ним, и приходят к слонихам для коротких свиданий.

Стадо, о котором идет речь, состоит из 16 или 17 животных, включая трех самцов. Один из них ушел прочь в начале июня.

«В этом нет ничего необычного, скорее, я удивлена, что он пробыл с остальными так долго, — говорит ведущий исследователь тропического ботанического сада заповедника Сишуаньбанна, профессор Ахимса Сампос-Арсейс. — Я наблюдал за их появлениями в населенных пунктах, и они всегда держались вплотную друг к другу — это у слонов проявление стресса».

Слоны эмоционально ближе к людям, чем другие млекопитающие. Они радуются рождению слонят, печалятся о смерти члена стада, а на незнакомой территории испытывают тревогу.

Исследователей также удивило то, что две слонихи во время путешествия произвели на свет потомство.

«Слоны очень консервативны в своем поведении, для слонихи необычно отправиться в новые края, будучи на сносях. Обычно они ищут для родов самое безопасное место», — рассказала Би-би-си Лиза Оливье из базирующейся в Замбии природоохранной организации Game Rangers International.

По ее словам, знаменитые фото спящих вместе на земле слонов также способны вызвать удивление.

«Как правило, ложатся только слонята, а взрослые особи дремлют, прислонившись к дереву или термитнику. Поскольку слоны очень велики, им требуется время, чтобы в случае опасности встать на ноги, к тому же лежачее положение давит им на сердце и легкие», — заметила Лиза Оливье.

«То, что они ложились, свидетельствует о крайней усталости, непривычной для них», — говорит исследователь.

Источник: REUTERS

«Значительную часть информации друг о друге слоны получают в инфразвуковом диапазоне — это дрожание почвы под их ногами. В городах и поселках они слышат непривычный им шум автомобилей», — добавила Лиза Оливье.

Не хватало места?

Ученые едины во мнении, что это не обычная слоновья миграция, поскольку те всегда проходят по одним и тем же маршрутам.

Китай — одно из немногих мест на земле, где слоновья популяция растет благодаря энергичным мерам по охране дикой природы. В стране жестко преследуют браконьеров, в результате поголовье слонов в провинции Юньнань с 1990-х годов увеличилось со 193 до примерно 300.

Тем не менее, урбанизация и сокращение площади лесов постепенно сокращают ареалы обитания слонов, и они могли отправиться на поиски нового дома с большим количеством пищи.

Эти гиганты джунглей — подлинные жующие машины, рабы собственных желудков, проводящие большую часть жизни в поисках 150−200 килограммов еды, необходимой им каждый день.

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Наблюдение с воздуха

Эксперты радуются тому, что слоновий поход пока не привел к сколько-нибудь существенным враждебным столкновениям с людьми. Выделенные властями дроны дали исследователям массу качественной информации, не тревожа животных.

Учитывая страсть людей к фотографированию, Лиза Оливье высоко оценивает уровень сотрудничества между центральным правительством, местными властями и природоохранными организациями Китая. Чтобы направлять стадо в более безопасные места, слонам выкладывают съедобные приманки и блокируют дороги грузовиками.

«Я рад, что такой подход не слишком назойлив, — говорит Ахимса Сампос-Арсейс. — Распространенная ошибка — пытаться диктовать слонам, что им делать и чего не делать. Они терпеть этого не могут, и часто реагируют агрессивно».

Китайские СМИ ежедневно отслеживают приключения слоновьего стада. Оно сделалось «гвоздем» социальных сетей.

Все это внимание повышает интерес к сохранению слонов, и вообще дикой природы. Слава слонов-путешественников будет иметь далеко идущие последствия по всему миру, уверена Лиза Оливье.

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