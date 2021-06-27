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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США книгу вернули в библиотеку спустя 70 лет

Лучше поздно, чем никогда.

Библиотека в американском штате Мичиган получила по почте книгу, которую взяли почитать еще в 1940-х годах.

Экземпляр издания Social Studies in the Public Schools of Ann Arbor в свое время одолжила учитель рисования Мэри Роуленд Фишер из города Анн-Арбор, но так и не вернула в библиотеку. В 1966 году женщина вышла на пенсию, а через год умерла.

Недавно невестка Мэри по имени Мэджилл наводила порядок в доме покойной свекрови и обнаружила книгу. Она отправила ее в библиотеку по почте со словами: «Пожалуйста, примите эту книгу, хоть и с большим опозданием. Очевидно, Мэри Роуленд прозевала срок возврата. Она была местной учительницей, готовилась создать семью. Возможно, вы могли бы не взыскивать штраф, поскольку Мэри скончалась в 1967 году?» — написала Мэджилл.

Работники библиотеки поблагодарили Мэджилл за книгу и заверили, что не будут взыскивать штраф.

Анна Лысенко

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