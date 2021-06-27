15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США книгу вернули в библиотеку спустя 70 лет
Лучше поздно, чем никогда.
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Библиотека в американском штате Мичиган получила по почте книгу, которую взяли почитать еще в 1940-х годах.
Экземпляр издания Social Studies in the Public Schools of Ann Arbor в свое время одолжила учитель рисования Мэри Роуленд Фишер из города
Недавно невестка Мэри по имени Мэджилл наводила порядок в доме покойной свекрови и обнаружила книгу. Она отправила ее в библиотеку по почте со словами: «Пожалуйста, примите эту книгу, хоть и с большим опозданием. Очевидно, Мэри Роуленд прозевала срок возврата. Она была местной учительницей, готовилась создать семью. Возможно, вы могли бы не взыскивать штраф, поскольку Мэри скончалась в 1967 году?» — написала Мэджилл.
Работники библиотеки поблагодарили Мэджилл за книгу и заверили, что не будут взыскивать штраф.
Анна Лысенко