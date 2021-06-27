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17:26 (мск), источник: РБК

Гинцбург допустил изменение вакцины при мутации COVID-19 за пару недель

Центр им. Гамалеи, разработавший «Спутник V», готов создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать необходимое количество антител против новых штаммов COVID-19. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 1».

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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что если появится новый штамм коронавируса с резко измененной последовательностью S-белка, то, вероятно, придется использовать в борьбе с инфекцией новые варианты вакцины.

«Если векторная технология будет зарегистрирована, тогда мы на вновь возникающие угрозы действительно можем отвечать в течение недель», — добавил он.

По словам специалиста, у тех, кто вакцинировался «Спутником V», антитела обладают большей вируснейтрализующей активностью, чем у переболевших.

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Позднее центр также выпустил вакцину «Спутник Лайт», которая является первым компонентом «Спутника V».

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Принцип работы векторной вакцины заключается в следующем. В вакцине используется безопасный вирус, который доставляет специфические белки соответствующего микроорганизма, что вызывает иммунный ответ, но человек при этом не заболевает. В дезактивированный вирус вводится код для формирования определенных частей соответствующего патогена. Вирус становится платформой (или вектором — отсюда и название) для доставки в клетки организма белка, который активирует иммунный ответ.

Ранее, 25 июня, замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что в России выявили первый случай заражения штаммом «дельта плюс». Этот штамм является разновидностью индийского варианта «дельта». В ВОЗ считают, что индийский штамм в два раза заразнее, чем уханьский вариант. В Минздраве Индии предупреждали, что новый штамм может сильнее поражать клетки легких.

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