19:01 (мск), источник: ТАСС
Греция с 30 июня будет требовать ПЦР-тесты у всех российских туристов
АФИНЫ, 27 июня. /ТАСС/. Все туристы из РФ, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат
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Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин.
Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше.
«Данное решение действует с 06:00 (совпадает с мск) среды, 30 июня 2021 года», — говорится в документе.