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19:01 (мск), источник: ТАСС

Греция с 30 июня будет требовать ПЦР-тесты у всех российских туристов

АФИНЫ, 27 июня. /ТАСС/. Все туристы из РФ, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа непосредственно на границе. Об этом говорится в межведомственном решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

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Источник: AP 2021

Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин.

Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше.

«Данное решение действует с 06:00 (совпадает с мск) среды, 30 июня 2021 года», — говорится в документе.

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