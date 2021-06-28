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03:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые спрогнозировали окончание третьей волны коронавируса

В ближайшие дни заболеваемость коронавирусом в России стабилизируется, а в середине июля — пойдет на спад, спрогнозировали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом пишут «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Как заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики университета Виктор Захаров, с 24 июля число ежедневных новых случаев заболевания колеблется незначительно, следовательно в ближайшее время ожидается стабилизация. «Если это случится, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень 500 тысяч и затем начнет уменьшаться», — считает он.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков напомнил, новый индийский штамм коронавируса более заразный. Кроме того, пропорция сейчас сдвинулась в сторону более тяжелого течения заболевания. «У нас есть все основания полагать, что летальность, которую вызывает “Дельта плюс”, выше, чем при заражении другими штаммами», — сказал он.

27 июня в Москве за сутки зарегистрировали максимум смертей от коронавируса — 114. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Согласно данным, в столице за последние 24 часа выявлено 6723 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1761 человек, 731 из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего по состоянию на 27 июня в России выявлено больше 20 тысяч новых случаев коронавируса. Число заразившихся за последние сутки возросло на 20 538. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигло 5 451 291.

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