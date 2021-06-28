Школьники из России завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

«Команда завоевала три золотые и одну серебряную медали, такое же количество медалей у сильнейших сборных США, КНР и Сингапура», — говорится в сообщении.
Мероприятие проходило в Сингапуре в удаленном формате.
Золотые медали взяли Михаил Будников, Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, серебряную — Данила Усачев.
Руководителем сборной России выступил доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.
Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых участники должны были продемонстрировать различные навыки по информатике, выполнив шесть алгоритмических задач.
На 32-й Международной олимпиаде по информатике в 2020 году российские школьники показали аналогичный результат, взяв три золотые и одну серебряную медали, сообщали ранее в Минпросвещения.