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09:53 (мск), источник: ТАСС

Школьники из России завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 33-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходила с 19 по 28 июня, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Команда завоевала три золотые и одну серебряную медали, такое же количество медалей у сильнейших сборных США, КНР и Сингапура», — говорится в сообщении.

Мероприятие проходило в Сингапуре в удаленном формате.

Золотые медали взяли Михаил Будников, Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, серебряную — Данила Усачев.

Руководителем сборной России выступил доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.

Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых участники должны были продемонстрировать различные навыки по информатике, выполнив шесть алгоритмических задач.

На 32-й Международной олимпиаде по информатике в 2020 году российские школьники показали аналогичный результат, взяв три золотые и одну серебряную медали, сообщали ранее в Минпросвещения.

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