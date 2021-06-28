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10:15 (мск), источник: Ведомости

Мишустин утвердил выделение ₽46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46,6 млрд руб. из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Документ опубликован на сайте правительства.

Источник: Reuters

Отмечается, что оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

Выплаты могут получить, в частности, женщины, которые встали на учёт на ранних сроках беременности и находятся в трудной финансовой ситуации.

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До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. руб., что составляет 50% прожиточного минимума по региону. Планируется, что в этом году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели направят более 10 млрд руб.

Кроме того, специальные выплаты доступны для родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет. Размер такого пособия составляет около 5,5 тыс. руб. в месяц. Он равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка. Согласно документу, до конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели направят более 36 млрд руб.

Беременные женщины в России сейчас получают пособие по беременности и родам, в норме оно начисляется за период 70 дней до родов и 70 дней после (всего 140 дней). Суммарный размер пособия вычисляется исходя из среднедневного заработка за последние два года в расчете на 140 дней, но не более 340,8 тыс. руб. в 2021 г.

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