Мишустин утвердил выделение ₽46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам

10:15 (мск), источник: Ведомости
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Отмечается, что оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.
Выплаты могут получить, в частности, женщины, которые встали на учёт на ранних сроках беременности и находятся в трудной финансовой ситуации.
До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. руб., что составляет 50% прожиточного минимума по региону. Планируется, что в этом году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели направят более 10 млрд руб.
Кроме того, специальные выплаты доступны для
Беременные женщины в России сейчас получают пособие по беременности и родам, в норме оно начисляется за период 70 дней до родов и 70 дней после (всего 140 дней). Суммарный размер пособия вычисляется исходя из среднедневного заработка за последние два года в расчете на 140 дней, но не более 340,8 тыс. руб. в 2021 г.