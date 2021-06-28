В Тамбовской и Смоленской областях ввели обязательную для ряда групп граждан вакцинацию от COVID-19

В Смоленской области на протяжении последних семи недель растет число новых случаев, увеличивается число инфицированных, посещающих общественные места. Отмечается, что 61,1% заболевших — работающее население, 32,5% — пенсионеры, 6,4% — дети, пишет «Газета.ру».
«Массовая вакцинация позволит создать большое количество защищенных людей от новой коронавирусной инфекции и максимально остановить передача вируса от человека человеку», — говорится в сообщении.
Главный государственный санитарный врач по Тамбовской области, в свою очередь, постановил «обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции».
Сделать прививку от коронавируса следует всем работникам сферы обслуживания, образования, правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, военнослужащим, сотрудникам МФЦ, транспорта, почты, а также детских лагерей и санаториев.
Ранее в понедельник обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Забайкальском крае.
Отмечалось, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе оценивается как неблагополучная. Причину роста числа выявляемых случаев инфекции связали с низким охватом прививками.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».