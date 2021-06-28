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 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
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11:56 (мск), источник: Известия

В Тамбовской и Смоленской областях ввели обязательную для ряда групп граждан вакцинацию от COVID-19

Смоленская и Тамбовская области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора в понедельник, 28 июня.

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Источник: РИА "Новости"

В Смоленской области на протяжении последних семи недель растет число новых случаев, увеличивается число инфицированных, посещающих общественные места. Отмечается, что 61,1% заболевших — работающее население, 32,5% — пенсионеры, 6,4% — дети, пишет «Газета.ру».

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«Массовая вакцинация позволит создать большое количество защищенных людей от новой коронавирусной инфекции и максимально остановить передача вируса от человека человеку», — говорится в сообщении.

Главный государственный санитарный врач по Тамбовской области, в свою очередь, постановил «обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции».

Сделать прививку от коронавируса следует всем работникам сферы обслуживания, образования, правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, военнослужащим, сотрудникам МФЦ, транспорта, почты, а также детских лагерей и санаториев.

Ранее в понедельник обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Забайкальском крае.

Отмечалось, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе оценивается как неблагополучная. Причину роста числа выявляемых случаев инфекции связали с низким охватом прививками.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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