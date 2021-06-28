12:56 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Обязательной вакцинации
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«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация
На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, Песков ответил: «Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий».
«Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — еще раз подчеркнул