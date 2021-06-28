Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
11Москву накрыл «суперливень»
13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Москалькова заявила о формировании «ковидных прав»

В условиях пандемии коронавируса сформировалось понятие «ковидные права», считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она заявила на мероприятии в Казанском федеральном университете, сообщает РИА Новости.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:38 (мск)Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам омбудсмена, важно найти баланс между необходимостью ограничений и правами человека. Москалькова добавила, что в условиях пандемии COVID-19 коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным правом, потому что «все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире».

Ранее Москалькова сообщила о жалобах непривитых россиян на дискриминацию. По ее словам, многим работникам сказали, что при отсутствии сертификата о вакцинации им не дадут премию, а также не предоставят летний отпуск. В Кремле допустили, что такое действительно может произойти, и дискриминация «неминуемо наступит».

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
 Куда вложить деньги для пассивного дохода? Советы эксперта
В России вырастут тарифы на коммунальные услуги
Песков: де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет
«Полное неуважение к стране». Португалию возмутил жест Роналду
Вильфанд рассказал, когда спадет аномальная жара в ЦФО
Андрей Шевченко: Украина уже добилась результата на Евро
Кот-долгожитель отметил свое 19-летие в приюте (фото)
В России за сутки выявили 21 650 случаев коронавируса
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 292
Встреча лидеров в Женеве явно прошла успешно. Россия- не главный враг США. 275
Ну хоть так) 237
"Очень хочется в Советский Союз" 148
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь