Москалькова заявила о формировании «ковидных прав»

По словам омбудсмена, важно найти баланс между необходимостью ограничений и правами человека. Москалькова добавила, что в условиях пандемии COVID-19 коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным правом, потому что «все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире».
Ранее Москалькова сообщила о жалобах непривитых россиян на дискриминацию. По ее словам, многим работникам сказали, что при отсутствии сертификата о вакцинации им не дадут премию, а также не предоставят летний отпуск. В Кремле допустили, что такое действительно может произойти, и дискриминация «неминуемо наступит».