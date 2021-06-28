Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Пятница, 25 июня 2021 г.
14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Китая создал микроботинки для муравья
И прославился в китайских соцсетях
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23-летний художник из китайской провинции Хэбэй по имени Ли Минцзюнь прославился в местных соцсетях благодаря своим необычным микроработам. В середине июня на одном из местных ресурсов появились фото, на которых Минцзюнь демонстрирует свои творения.
Минцзюнь делает крошечные скульптуры из карандашного грифеля. Например, его последней работой стали три пары миниботинок, длина которых не превышает 1 мм и которые художник даже примерил на настоящего муравья.
Кстати, ранее молодой художник уже делал шлем для мухи и маску для комара. За последние шесть лет он выточил более ста крошечных предметов. Самые маленькие его работы — это поделки в виде сердечек и букв из грифеля толщиной 0,5 мм.
Кстати, Минцзюнь делает свои скульптуры с помощью обычных карандашей и канцелярских ножей и не пользуется специальным оборудованием или микроскопом.
Екатерина Гура