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15:48 (мск), источник: ТАСС

Москалькова: отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения. Об этом она заявила в понедельник в ходе лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений» в Казани, отвечая на вопросы слушателей.

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Источник: РИА "Новости"

«Нужно убеждать людей и показывать им, что-то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», — сказала она.

Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», — сообщила она.

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Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

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