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14:53 (мск), источник: ТАСС

Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в понедельник в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина.

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Источник: Агентство «Москва»

«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала собеседница агентства.

Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Институт им. Шнитке), где начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973—1978 годах выступал в ВИА «Верные друзья».

В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», в 1988 году переименованную в шоу-группу «Доктор Ватсон». До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.

Георгий Мамиконов
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