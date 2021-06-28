14:53 (мск), источник: ТАСС
Умер основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заслуженный артист России, основатель и руководитель
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«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сказала собеседница агентства.
Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне — Институт им. Шнитке), где начал петь в вокальном ансамбле
В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», в 1988 году переименованную в
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