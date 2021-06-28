«Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021 Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — говорится в реестре.
Отмечается, что речь идет о вакцине для профилактики COVID-19, выпускаемой в форме суспензии для внутримышечного введения.
24 июня генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс».
21 июня в государственном научном центре «Вектор» заявили, что состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции создает возможность использования данного препарата для ревакцинации неограниченное количество раз.
Ранее, 17 июня, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что антитела к COVID-19 сохраняются более чем у половины вакцинированных «ЭпиВакКороной» в течение девяти месяцев после получения прививки. Он также рассказал, что пострегистрационные исследования вакцины будут завершены в конце июля.
9 апреля Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Отмечалось, что дата начала испытаний препарата — 8 апреля 2021 года. Планируется, что они завершатся 30 сентября того же года.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».