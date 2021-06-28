Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события
Фоторепортажи
20Москву накрыл «суперливень»
13Жара в Московском Зоопарке
19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Операторы службы спасения рассказали о самых странных звонках

Люди звонят, чтобы заказать еду или бесплатно доехать до места назначения.

Источник: Reuters

Большинство людей знают, что звонить в службу спасения, полицию или скорую помощь нужно только в случаях крайней необходимости, ведь своим звонком можно отвлечь сотрудников от действительно важных и неотложных случаев. Но некоторые люди об этом забывают и пользуются телефонами экстренных служб совсем не по назначению.

Читайте также
Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

Пользователь ресурса Reddit с ником _Atoms_Apple поинтересовался у сотрудников службы спасения, какие самые странные звонки к ним поступали, и оказалось, что в разных странах есть много похожих историй.

Например, одним из самых популярных глупых звонков является претензия или просьба о еде. Пользователь с ником cfs887 из Австралии рассказал, что регулярно получал звонки с просьбой подсказать номер телефона или адрес пиццерий и других ресторанов быстрого питания.

Другой пользователь с ником iiiiiiiiiiiiiUUUUUU написал, что одна женщина позвонила на телефон службы спасения, потому что ее сестра не захотела делиться попкорном в кинотеатре. Также операторы экстренных служб отметили, что им часто звонят с вопросами как избавиться от похмелья или приготовить какое-то блюдо. Также диспетчеры согласились, что часто проблемы бывают с беременными женщинами, которые жалуются на «неправильную» еду из заказа или отсутствие желаемых блюд в ресторанах.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Читайте также
Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу. Диспетчер 911 все понял правильно

Еще одной распространенной причиной для глупых звонков является бесплатный проезд. Пользователь Crimson_Leader рассказал, что им позвонила женщина «при смерти», но когда команда медиков приехала на вызов, к ним вышла вполне здоровая дама с сумочкой. Уже в машине скорой помощи она рассказала, что в больнице находится ее подруга и ей просто захотелось ее проведать, но не хотелось тратить деньги на такси. Еще одна дама из Британии позвонила в службу спасения с просьбой отвезти ее до церкви, потому что она не может пропустить службу, но из-за здоровья не может далеко ходить пешком.

На третьем месте по распространенности оказались звонки «ради шоу», когда звонящие «просто хотели увидеть машины с мигалками».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице
Мощный взрыв прогремел в Лондоне
Москву накрыл «суперливень» (фото)
Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер от последствий COVID
Стая енотов захватила жилище студентки из США (фото)
«Полное неуважение к стране». Португалию возмутил жест Роналду
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь