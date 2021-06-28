19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Операторы службы спасения рассказали о самых странных звонках
Люди звонят, чтобы заказать еду или бесплатно доехать до места назначения.
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Большинство людей знают, что звонить в службу спасения, полицию или скорую помощь нужно только в случаях крайней необходимости, ведь своим звонком можно отвлечь сотрудников от действительно важных и неотложных случаев. Но некоторые люди об этом забывают и пользуются телефонами экстренных служб совсем не по назначению.
Пользователь ресурса Reddit с ником _Atoms_Apple поинтересовался у сотрудников службы спасения, какие самые странные звонки к ним поступали, и оказалось, что в разных странах есть много похожих историй.
Например, одним из самых популярных глупых звонков является претензия или просьба о еде. Пользователь с ником cfs887 из Австралии рассказал, что регулярно получал звонки с просьбой подсказать номер телефона или адрес пиццерий и других ресторанов быстрого питания.
Другой пользователь с ником iiiiiiiiiiiiiUUUUUU написал, что одна женщина позвонила на телефон службы спасения, потому что ее сестра не захотела делиться попкорном в кинотеатре. Также операторы экстренных служб отметили, что им часто звонят с вопросами как избавиться от похмелья или приготовить
Еще одной распространенной причиной для глупых звонков является бесплатный проезд. Пользователь Crimson_Leader рассказал, что им позвонила женщина «при смерти», но когда команда медиков приехала на вызов, к ним вышла вполне здоровая дама с сумочкой. Уже в машине скорой помощи она рассказала, что в больнице находится ее подруга и ей просто захотелось ее проведать, но не хотелось тратить деньги на такси. Еще одна дама из Британии позвонила в службу спасения с просьбой отвезти ее до церкви, потому что она не может пропустить службу, но
На третьем месте по распространенности оказались звонки «ради шоу», когда звонящие «просто хотели увидеть машины с мигалками».
Екатерина Гура