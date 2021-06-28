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21:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вузы, подведомственные Минобрнауки, должны привить сотрудников до 25 августа

Ректоры подведомственных Минобрнауки вузов должны до 25 августа обеспечить вакцинацию сотрудников. Это следует из письма (есть у «Ъ») заместителя главы министерства Петра Кучеренко, которое направлено в организации. Как пояснили «Ъ» в ведомстве, требование касается лишь вузов на территории субъектов, в которых введены санитарные требования постановлениями главных санитарных врачей региона.

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Источник: РИА "Новости"

Обязательная вакцинация для отдельных категорий работников уже введена в десяти регионах России.

Преподаватели, которые не сделали прививку и при этом не имеют противопоказаний к ней и не болели коронавирусом за последние полгода, временно не будут посещать занятия, говорится в документе. Также вузы должны при возможности провести вакцинацию на территории организации и усилить информационно-разъяснительную работу, «обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок».

Сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин рассказал «Ъ», что в столичных вузах еще до письма Минобрнауки началась вакцинация преподавателей. «Мы считаем, что вакцинация — вещь необходимая, но принуждение к ней в ряде случаев может привести к нарушению трудовых прав, — говорит он.— Возникают угрозы, что работников будут отстранять, даже если они не привились по медицинским показаниям, что их могут оставить без оплаты труда или даже уволить»..

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным вузам с 1 сентября пускать на очные занятия только привитых студентов, а также отменить очные выпускные вечера, летние школы и конференции. В совет входят ректоры ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС, РУДН и других вузов Московского региона. В Минздраве настоятельно рекомендовали привиться всем студентам до начала учебного года. В Минобрнауки заявили, что вакцинация остается добровольной, но пообещали обсудить предложения совета ректоров столичных вузов на этой неделе. В образовательном ведомстве также заявили, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежития справку о прохождении вакцинации или медотвод.

Анна Васильева

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