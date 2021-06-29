Ученые оценили опасность «лямбда"-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила этот штамм как Variants of Interest (VOI) — вызывающий интерес. Однако вскоре ВОЗ может переквалифицировать этот штамм в вызывающий беспокойство (Variant of Concern, VOC), считают специалисты диагностической лаборатории SARS-CoV-2 клинической больницы Порту-Алегри (Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия).
В свою очередь аргентинские ученые обращают внимание на абсолютную уникальность «Лямбды»: «Сочетание мутаций, характерных для вариантов “Бета” (южноафриканский штамм) и “Дельта” (индийский штамм), не обнаружено».
Бразильские специалисты отметили способность «лямбда"-штамма к более быстрому распространению и пониженной чувствительности к нейтрализации антителами. Это может значительно повлиять на эффективность стратегий борьбы с пандемией COVID-19, считают они.
У штамма «Лямбда» множество мутаций, рассказал «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. Однако, по его словам, пока неизвестно, является ли этот вариант более инфекционным или патогенным, чем другие штаммы, и способен ли он избегать действия доступных вакцин.
«Лямбды» можно было бы опасаться, если бы не «Дельта». Их противоборство можно было бы увидеть, если есть страны, где представлен и тот, и другой вариант SARS-CoV-2. Судя по базе, эти штаммы встречаются в некоторых европейских странах. Но, если судить по тому, насколько быстро сейчас распространяется вариант «Дельта», он посильней, — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.