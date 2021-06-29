Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

Ради отпуска на курортах Краснодарского края пройти вакцинацию готово вшестеро меньшее число россиян, чем ради поездки за границу. Это выяснил сервис поиска работы SuperJob в результате опроса (есть у РБК).
Чтобы отдохнуть на российском побережье Черного моря привиться готовы только 3% опрошенных. В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж.
19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края. Более половины из них (53%) не будут вакцинироваться в любом случае.
Мужчины готовы сделать инъекцию чаще, чем женщины — 4% против 2%. Представительницы прекрасного пола чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации — среди женщин таких 56%, среди мужчин — 52%. Около четверти опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце июня по территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.
24 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля туристы смогут заселяться в краснодарские гостиницы, санатории и пансионаты только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа — только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Исключением станут только те, у кого есть медотвод.
Власти объяснили, что в регионе растет число заболевших и количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией, поэтому главной задачей сейчас является защитить здоровье людей в туристический сезон.
В краевом правительстве уточнили, что новые требования не коснутся тех, кто успел заселиться до их вступления в силу. Кроме того, заселиться в отели Сочи, Анапы и других курортов смогут люди, привитые иностранной вакциной, при наличии сертификата на русском языке. Детям справки о вакцинации не потребуются — им для заселения будет достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем 72 часа назад.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили о возможном срыве туристического сезона на Кубани. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, операторы ожидали, что нынешний сезон станет лучшим за последние годы, однако теперь опасаются «как бы он не стал худшим». По подсчетом организации, к 1 августа привиться успеют только 15−17% тех, кто запланировал отпуск в Краснодарском крае.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что буквально через полчаса после заявления Кондратьева о допуске на курорты по сертификатам о вакцинации «начался шквал звонков» туроператорам об отмене бронирований и путевок.
«У нас неполная картина, не всех опросили. По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», — заявляла Ломидзе в пятницу. Кроме того, упали и продажи туров на курорты Краснодарского края — на июль на 30%, на август — на 80%.