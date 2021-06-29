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Фоторепортажи
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09:44 (мск), источник: РБК

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать тесты на антитела для принятий решений о вакцинации. Об этом заявила РБК официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Эксперты организации рекомендуют вакцинацию как лучший способ достижения иммунитета и заявляют о безопасности вакцинации при любом уровне антител.

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Источник: Reuters

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в “обычных тестах” (выполняемых в коммерческих лабораториях. — РБК) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ пояснила, что «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне, и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии».

«В целом, ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», — сказала Вуйнович.

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Тест на антитела или серологическое исследование — это проведение анализа на антитела в сыворотке крови. Антитела являются частью иммунной реакции организма на инфекцию. Антитела, которые работают против SARS-CoV-2 — вируса, который вызывает COVID-19, — обычно обнаруживаются в первые несколько недель после заражения. Наличие антител указывает на то, что человек был инфицирован SARS-CoV-2, независимо от того, протекала ли инфекция в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

ВОЗ заявляет, что тестирование на антитела помогает «ретроспективно определить масштабы вспышки или распространенности инфекции в изучаемой популяции». Такие исследования «дают более полную картину того, какая часть популяции инфицирована SARS-CoV-2, позволяя выявлять случаи инфицирования, не выявленные в ходе планового или активного эпиднадзора».

Навредит ли вакцина, если у меня есть антитела после перенесенного COVID

В недавнем интервью ТАСС Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, вакцина не может нанести какой-то вред из-за их наличия. «Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала представитель ВОЗ.

Тест на антитела, по ее словам, определяет сам факт наличия антител в крови пациента, но не определяет уровень его иммунитета.

«Определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас (иммунитет. — РБК) достаточно высок, и вы будете защищены», — говорит Вуйнович.

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Зарубежные эксперты об антителах к COVID

Позицию ВОЗ о тестировании на антитела поддерживают и зарубежные эксперты в области иммунологии и вирусологии. Эксперт по инфекционным заболеваниям, исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с The Washington Post (WP) говорил, что иммунитет, обеспечиваемый антителами, представляет собой «сложный механизм». По его словам, результаты тестирования на антитела «могут рассказать о прошлом воздействии вируса» на организм человека.

«Но это ничего не меняет. Это не меняет того факта, что вы можете снова заразиться вирусом, и он (иммунитет. — РБК) может не предложить вам достаточной защиты от существующих вариантов», — поясняет эксперт.

Мерфи говорит о бесполезности тестирования на антитела при принятии решения о вакцинации.

«Даже если у вас положительный результат (на антитела к COVID. — РБК), все равно лучше вакцинироваться. Если у вас отрицательный результат, вам тоже лучше вакцинироваться», — сказал эксперт.

С ним согласна заведующая кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сара Форчун. «Не пытайтесь предугадать, нужна ли вам вакцина. Просто сделайте прививку», — говорила она в беседе с WP.

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