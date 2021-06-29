Обзор Капсулы Мини: крохотная, но очень умная колонка с дисплеем

Кто на свете всех милее?
Теперь у Mail.ru Group две умные колонки. В большой Капсуле размером с вазу упор сделан на звук: внутри — динамики мощностью 30 Вт. Крохотная Капсула Мини подкупает мобильностью: на кухню перенес, в дорогу взял, на тумбочке возле ребенка поставил — может послушать сказку на ночь.
Весит всего 305 г, диаметр 100 мм. Даже заряжается через USB-C, можно подключать к мобильным адаптерам мощностью от 14 Вт и выше. То есть закинул колонку в бардачок авто, поехал на дачу и там подключил к зарядке от смартфона. Удобно. Главное, чтобы было подключение по Wi-Fi.
Дизайн вышел крайне удачный: без острых углов, обтекаемая галька с фактурой под ткань. Очень приятная тактильно и внешне, вся из себя «ми-ми-ми». Все-таки на колонку нам смотреть долгие годы, тут как с мебелью — нельзя чтобы быстро надоела. Такой дизайн не надоест. У нас на тесте темно-серая версия, еще есть светло-серая. Сравните с большой Капсулой — она именно во втором варианте. Оба универсальные.
Для масштаба - iPhone 12 Pro по центру
Как рассказали разработчики Капсулы Мини, дизайнеров искали по всему миру, перебрали более 200 вариантов. В итоге остановились на британском бюро Layer. Ребята давно шарят в индустриальном дизайне, сотрудничали с Nike и AirBus. Колонками они тоже занимались, например, Bang & Olufsen. А еще мы сильно удивились, когда узнали, что Layer разрабатывали дизайн для «дома будущего» Panasonic. Его мы тестировали на выставке IFA в далеком 2019 году.
Дисплей на передней панели Капсулы Мини показывает не только время. Спросили у Маруси про погоду — она расскажет и покажет градусы. Регулируете громкость — покажет в цифрах. Скоро научится отображать результаты футбольных матчей. Яркость дисплея подстраивается под яркость освещения в комнате: днем время видно, в темноте не слепит глаза.
В верхней части приподнята сенсорная панель, под ней — разноцветная RGB-подсветка. Она загорается, когда реагирует Маруся или вы меняете громкость. Наверх также вынесли кнопку физического выключения микрофона: голосовой помощник не будет вас подслушивать. А еще Капсула Мини мило жмурится и мурчит — дети будут в восторге. Для этого нужно потрогать секретную кнопку по центру, либо сказать «Маруся, помурлыкай».
Подключается легко
В комплекте с Капсулой Мини вы не увидите груду макулатуры. Одна карточка и QR-код на скачивание приложения «Маруся — голосовой помощник!». Скачиваем на Android или iOS, авторизуемся через VK Connect и запускаем поиск Капсулы.
Приложение само подключит колонку по Wi-Fi, а потом Маруся расскажет о своих навыках через мини-обучение (можно пропустить). Все интерактивно, понятно, опять же, разберется даже ребенок.
Отличный звук для своего класса
За сочным, басистым звучанием обращайтесь к Капсуле. Но в своем классе «Капсула Мини» оснащена самым мощным динамиком — 5 Вт. И благодаря специальной конструкции звук рассеивается на 360 градусов. Получается громко, объемно. В комнате площадью 15−20 квадратов — хватает.
Для сравнения, у Яндекс. Станции Мини всего 3 Вт. Инженеры также сравнили Капсулу Мини с Google Nest Mini и Amazon Echo Dot — российская колонка звучала лучше в большинстве сценариев.
Более того, Капсула Мини — единственная русскоязычная умная колонка с поддержкой Spotify Connect. Можно выбрать ее как источник звука прямо из приложения Spotify, никаких заморочек с подключением. Маруся понимает команды вроде «переключи трек», «пауза», «сделай тише».
Есть еще три способа слушать музыку. Первый — через VK или Boom. Маруся по запросу может включать ваш плейлист, запросить музыку по настроению, миксовать с плейлистами друзей. Вася слушает Slipknot, Катя — Клаву Коку, а в итоге довольны все.
Второй способ — через Bluetooth. Просим Марусю включить Bluetooth и находим ее в настройках смартфона, планшета или ноутбука. Третий способ — интернет-радио. Популярные станции Маруся знает, качество сильно лучше, чем у FM-приемника. Это к вопросу о целевой аудитории: не только детям и молодежи зайдет Капсула Мини, для бабушек и дедушек тоже отличный подарок.
Если хотите прокачать звучание Капсулы Мини, можно подключить домашнюю акустическую систему. Сзади есть 3,5 мини-джек, подключаем переходник на два тюльпана и управляем голосом. Детям можно подключить проводные наушники и включить сказку, обучающие игры — Маруся продолжает реагировать. В итоге ребенок при делах, вам не мешают посторонние звуки. Все счастливы.
Как нам рассказали разработчики Капсулы, в будущем можно будет объединять две колонки в стереосистему. Или даже так: большую Капсулу поставили в гостиной, «мини» — на кухне. Везде у вас музыка, везде наготове голосовой помощник.
Удивило, как быстро и четко реагирует Маруся на команды. Голосового помощника за год сильно прокачали в скорости реакции, в точности ответов. Но главное, микрофоны в Капсуле Мини распознают ваш голос из другой комнаты, даже если сама колонка играет громкую музыку. Из кухни можно спокойным голосом запросить трек — Маруся вас услышит и поймет. В этом плане мини-колонка не уступает большой Капсуле.
Два чизбургера и среднюю колу, пожалуйста
Маруся — часть большой экосистемы VK. Вы можете звонить друзьям через VK и отправлять сообщения голосом, повторять последний заказ в Delivery Club, читать и отправлять письма через Почту Mail.ru. Скоро обещают прикрутить заказ такси через Ситимобил.
Также разработчики заявили определение сложных, составных команд. Частично это уже работает — при заказе еды из Макдоналдс. Да, такой вот кроссовер года! «Маруся, закажи два чизбургера и среднюю колу». Помощник сам подтянет учетную запись из Delivery Club, уточнит адрес и завершит оплату. Главное не увлекаться с заказами.
«Я могу сделать все через смартфон. Зачем мне умная колонка»?
Объясню на личном опыте. У меня большая Капсула живет дома уже год. И я настолько привык к умной колонке, что в поездках постоянно подмывает сказать «Маруся, разбуди в 8 утра» или «Включи музыку». Вы просто начинаете пользоваться, а потом удивляетесь, как же это удобно.
Маруся умеет управлять другими гаджетами, она дружит с целыми системами умного дома. У меня дома несколько ламп Xiaomi, каждую можно включить голосом. Освещение Philips Hue, техника Redmond, Gauss, Polaris, умный дом Ростелеком — эти бренды на слуху. Всего их больше 30 штук, и 1−2 раза в месяц добавляется новый.
Какими функциями пользуюсь постоянно: музыка, таймер, будильник, радио, напоминания. По пути домой слушаю музыку в Spotify через наушники, зашел домой, дослушал трек на Капсуле — хвала Spotify Connect. А еще есть новости, погода, анекдоты, конвертер валют.
Да, можно сделать все то же на смартфоне. Но голосом быстрее и удобнее. Плюс, даже маленькая Капсула Мини звучит лучше любого смартфона.
Маруся идеально подойдет и для развлечения, обучения детей. Она запускает сказки, интерактивные квесты. Например, про полет в космос. Ребенок может выбирать название планеты, корабля, попутно Маруся описывает полет. В других сказках Маруся присылает вам на смартфон текст, вы его читаете, а колонка в нужные моменты проигрывает звуки: шум леса, журчание воды, волшебная музыка.
И это еще не все умения Маруси
Звуки природы можно запускать отдельно — для лучшего сна. А можно попросить Марусю рассказать интересные факты о животных, перевести слова на английский. Что-то новое почерпнут и взрослые.
Мнение Hi-Tech Mail.ru
Капсула Мини поступит в онлайн-продажу с 29 июня (в том числе и на официальном сайте), а в начале июля ее можно будет купить в розничных магазинах. Стоит колонка 5490 рублей, при покупке дарят 3 месяца подписки VK Combo. Туда входит не только музыка VK: скидка 10% в Ситимобил и Delivery Club, 16 ГБ в Облаке Mail.ru и многое другое.
Разработка Капсулы Мини попала на непростое время. Но компания сумела создать качественную, красивую и довольно мощную (в пределах габаритов) умную колонку. Отличный для своего класса звук, изящный и уместный в любом интерьере дизайн. Даже нашлось место под дисплей, который крайне редко встречается в маленьких колонках. Еще и с автояркостью.
Кому подойдет Капсула Мини? Да всем. Детям — читать сказки и отвечать на бесконечные вопросы. Взрослым — слушать музыку, узнавать ответы на рутинные вопросы, ставить будильники, таймеры и выполнять десятки других задач. Бабушкам и дедушкам — радио, напоминания, пошаговые рецепты. Мини-формат делает колонку мобильной, при этом вы получаете всю мощь Маруси по доступной цене.