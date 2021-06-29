Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма

«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», — сказал он на пресс-конференции.
Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз.
«Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно», — добавил замглавы центра.
При этом Логинов считает, что в РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.
«У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — заметил замглавы.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.