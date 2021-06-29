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14:06 (мск), источник: ТАСС

Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Как заявил во вторник заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, это незначительное снижение.

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Источник: Reuters

«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», — сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз.
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«Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно», — добавил замглавы центра.

При этом Логинов считает, что в РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.

«У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — заметил замглавы.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.

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