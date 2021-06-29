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16:20 (мск), источник: РБК

Гинцбург предупредил о рискe пятикратного роста смертности от COVID-19

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что летальность от коронавируса может существенно вырасти, а вакцинация от COVID-19 совершенно необходима. По словам главы Центра им. Гамалеи, смертность от коронавируса с 1−2% может вырасти до 5−10%.

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Источник: РИА "Новости"

«В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1−2%, а порядка 5−10%», — привел его слова «Интерфакс».

Он поддержал позицию Минздрава, где утверждают, что повторная прививка нужна каждые полгода даже тем, кто переболел: «Переболеть в легкой форме не значит, что защитился».

Глава Центра им. Гамалеи утверждает, что если в течение двух-четырех месяцев будет вакцинирована большая часть населения — около 70%, россияне «будут защищены от этого возбудителя».
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«И те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок, перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий, ресторанов и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — подчеркнул Гинцбург (цитата по ТАСС).

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к осени не удастся привить от COVID-19 60% населения, как планировалось. «Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне», — пояснил он.

Песков отметил, что сейчас «все больше и больше граждан проявляют сознательность» и власти надеются на сохранение высоких темпов вакцинации. «Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо», — подытожил представитель президента.

29 июня число смертей от коронавируса в России за сутки обновило абсолютный максимум — 652 летальных исхода. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря. Помимо этого, за последние несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге неоднократно фиксировались суточные максимумы. Последний рекорд в Петербурге зарегистрировали также 29 июня, умерли 119 человек. Москва обновила максимум накануне (124 летальных исхода).

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