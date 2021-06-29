15:05 (мск), источник: Известия
В Москве заявили об отсутствии решения о QR-кодах в транспорте
Пока решения о внедрении
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«Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении
Ранее в этот день глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему
Накануне Немерюк подчеркнул, что посетители летних веранд в Москве, соблюдая меры предосторожности, могут пройти помыть руки в основной зал ресторанов без
28 июня работа столичных заведений общественного питания перешла на «бесковидный» формат. Так, кафе и рестораны могут принимать только вакцинированных клиентов, а также тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеет при себе отрицательный результат
Подтвердить защиту от коронавируса посетители заведений могут специальным