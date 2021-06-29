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15:05 (мск), источник: Известия

В Москве заявили об отсутствии решения о QR-кодах в транспорте

Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято. Об этом сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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Источник: РИА "Новости"

«Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет», — рассказали «РИА Новости» в дептрансе.

Ранее в этот день глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита.

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Накануне Немерюк подчеркнул, что посетители летних веранд в Москве, соблюдая меры предосторожности, могут пройти помыть руки в основной зал ресторанов без QR-кодов. Вместе с тем он рассказал, что рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям.

28 июня работа столичных заведений общественного питания перешла на «бесковидный» формат. Так, кафе и рестораны могут принимать только вакцинированных клиентов, а также тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеет при себе отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней.

Подтвердить защиту от коронавируса посетители заведений могут специальным QR-кодом. Вместе с этим бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. По информации департамента транспорта Москвы, сотрудники столичных заведений общепита смогут проверить QR-коды посетителей в том числе с помощью приложений ведомства.

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