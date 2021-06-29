КС разрешил получать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

«29 июня 2021 года Конституционный суд РФ признал право на маткапитал за отцами, воспитывающими в браке детей, рожденных суррогатными матерями», — говорится в сообщении.
В КС напомнили, что в 2019 г. россиянин на основании решения суда был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. После регистрации новорожденных он вступил в брак, и его супруга удочерила их.
Пенсионный фонд отказал новобрачным в получении маткапитала, так как мужчина не относится к категориям граждан, имеющих право на получение такой поддержки, а его дочери в соответствии с законом приходятся его супруге падчерицами.
После этого гражданин обратился в Конаковский городской суд, который направил запрос в Конституционный суд. Согласно позиции суда, такие семьи необоснованно лишаются господдержки, что не соответствует российской Конституции.
«Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого Конаковский городской суд Тверской области вправе рассмотреть дело, руководствуясь Конституцией РФ и настоящим постановлением КС РФ», — отметили в суде.