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16:30 (мск), источник: Ведомости

КС разрешил получать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

Конституционный суд России признал право на получение материнского капитала за отцами, воспитывающими в браке детей, рожденных суррогатными матерями, сообщила пресс-служба КС.

Источник: AP 2021

«29 июня 2021 года Конституционный суд РФ признал право на маткапитал за отцами, воспитывающими в браке детей, рожденных суррогатными матерями», — говорится в сообщении.

В КС напомнили, что в 2019 г. россиянин на основании решения суда был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. После регистрации новорожденных он вступил в брак, и его супруга удочерила их.

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Пенсионный фонд отказал новобрачным в получении маткапитала, так как мужчина не относится к категориям граждан, имеющих право на получение такой поддержки, а его дочери в соответствии с законом приходятся его супруге падчерицами.

После этого гражданин обратился в Конаковский городской суд, который направил запрос в Конституционный суд. Согласно позиции суда, такие семьи необоснованно лишаются господдержки, что не соответствует российской Конституции.

«Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого Конаковский городской суд Тверской области вправе рассмотреть дело, руководствуясь Конституцией РФ и настоящим постановлением КС РФ», — отметили в суде.

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