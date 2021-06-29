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16:57 (мск), источник: Известия

Попова попросила Мишустина поддержать запрет на массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий в стране из-за COVID-19. Об этом она заявила 29 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Источник: Известия

«Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ведомство подготовило проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

Она напомнила, что проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах Российской Федерации, пишет «Газета.ру».

«Анна Юрьевна [Попова], да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», — ответил глава кабмина.

Ранее в этот день Попова заявила о случае заражения в России штаммом коронавируса «Дельта плюс». По ее словам, пациентка перенесла заболевание в легкой форме.

В связи с распространением коронавируса власти неоднократно заявляли о важности вакцинации от COVID-19, которая проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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