16:57 (мск), источник: Известия
Попова попросила Мишустина поддержать запрет на массовые мероприятия
Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила
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«Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала глава Роспотребнадзора.
Она напомнила, что проведение
«Анна Юрьевна [Попова], да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», — ответил глава кабмина.
Ранее в этот день Попова заявила о случае заражения в России штаммом коронавируса «Дельта плюс». По ее словам, пациентка перенесла заболевание в легкой форме.
В связи с распространением коронавируса власти неоднократно заявляли о важности вакцинации от COVID-19, которая проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».