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18:00 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава назвал сроки ревакцинации от COVID-19

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разрешена в России через полгода после первой, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, через полгода после болезни смогут привиться и те, кто переболел COVID-19. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, иммунные ответы к COVID-19 постепенно угасают через 9−12 месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания и спустя шесть месяцев после предыдущей вакцинации, первичной. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год», — заявил Мурашко на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России (трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24»).

Министр сообщил, что его ведомство уже утвердило соответствующие методические рекомендации и 29 июня они будут направлены в регионы России.
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В свою очередь, возглавляющая федеральный оперативный штаб вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что, как свидетельствуют различные исследования, «устойчивый» гуморальный (то есть измеряемый в антителах) и клеточный иммунные ответы у лиц, переболевших COVID-19, сохраняются в среднем в течение шести месяцев с «постепенным угасанием к 9−12 месяцам».

«Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного “ускальзывания” штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета», — предупредила Голикова.

По ее словам, до достижения коллективного иммунитета Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендует проводить ревакцинацию ранее привитых от COVID-19 и переболевших через шесть месяцев.

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Уровень антител в крови ранее вакцинированных и переболевших при этом учитывать не нужно, добавила Голикова.

«Также я хотела обратить внимание, что, по заключению всех специалистов, имеющиеся в настоящее время тест-системы для определения клеточного иммунитета тоже не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследований», — сказала вице-премьер.

За последние сутки в России выявлено более 20,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, от болезни скончалось рекордное с начала пандемии число больных — 652.

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