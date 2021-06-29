Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 июняДень рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пожар в "Глобусе", первый титул пентакампеонов и другие памятные события
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
20:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бразилия: рекордное число недоношенных детей из-за ковида у беременных

Бразильские акушеры и педиатры бьют тревогу из-за того, что неонатальные отделения интенсивной терапии по всей стране переполнены недоношенными младенцами.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
21:29 (мск)Песков принял решение вакцинироваться, чтобы «испытывать всю полноту свободы»
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

Это связано с заболеваемостью ковидом среди беременных женщин. Нередки случаи, когда мать умирает во время родов от легочной или сердечной недостаточности.

Многие умирают на стадии беременности. По данным бразильской Ассоциации акушерства, Covid-19 стал причиной смерти 1461 беременной женщины, причем 1007 из них умерли в этом году.

Новость
Коронавирус: в Бразилии 500 тыс. смертей и вариант «Гамма»

Однако многие эксперты считают, что цифры намного выше, потому что в стране, особенно в глубинке, далеко не всегда пациентов с респираторными осложнениями проверяют на ковид.

Еще чаще коронавирус у мамы провоцирует преждевременные роды. Особенно резко статистика пошла вверх в 2021 году, когда по всей стране и за ее пределами начал распространяться штамм Р.1, известный также как «бразильский вариант» или «Гамма"-штамм.

Именно он был выявлен у подавляющего большинства рожениц с преждевременными схватками.

Если за весь 2020 год в Бразилии было зарегистрировано 6805 случаев заражения среди беременных женщин, то только за первые пять месяцев 2021 года их число составило 7679.

Одновременно стало известно, что среди умерших от коронавируса в России было 149 беременных женщин.

Как заявил во вторник директор Центра акушерства и гинекологии им. академика Кулакова Геннадий Сухих, 103 женщины умерли в прошлом году и 46 уже в нынешнем.

Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 44,2 тыс. россиянок в предродовой и послеродовой период. Сотням понадобились реанимация и аппараты ИВЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Нидерланды обвинили Россию в создании опасной ситуации для их фрегата в ...
Две точки на всю Россию. Как начали прививать трудовых мигрантов
Нидерланды обвинили Россию в «атаке» на фрегат в Черном море
Песков решил вакцинироваться и «испытывать всю полноту свободы»
Глава Минздрава назвал сроки ревакцинации от COVID-19
Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Кубани
Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы
Тест: Угадайте экзотический фрукт по фотографии
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Hi-Tech
В космосе обнаружили неизвестный ранее катаклизм (видео) Посмотрите на удивительные кадры
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 371
Вопрос к местным иностранцам 320
Встреча лидеров в Женеве явно прошла успешно. Россия- не главный враг США. 276
Ну хоть так) 251
Кино
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой Ранее сообщалось, что 79-летняя артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Зеленский решил судьбу Крыма
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь