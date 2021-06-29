Эксперты описали механизм работы единой системы учета леса в России

По словам руководителя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, незарегистрированная официально древесина считается незаконной.
Новая система позволит контролировать локацию и перемещения каждого дерева, чтобы автоматически блокировать недобросовестные сделки. Исмаилов подчеркнул, что вопрос о декриминализации данного направления требует пристального внимания со стороны государства.
«Это важный момент, потому что очень много криминала и очень много нарушений законодательства, и административного, и уголовного, к сожалению, в лесной отрасли. Мы понимаем, что большое количество леса несанкционированно уходит за рубеж, в частности в Китай. Ценные породы деревьев и так называемый кругляк, то есть просто сырье, наше богатство уходит неконтролируемо», — рассказал Исмаилов.
Он добавил, что система позволит наблюдать за перемещениями леса, условиями и местами его хранения, легальное использование техники при передвижении древесины и т. д. «Мы будем понимать, кто это дерево срубил. Мы будем понимать, и что, наверное, особенно важно, кто и кому, за какую сумму это дерево продал», — пояснил эксперт.
Важность внедрения единого реестра в сфере лесозаготовки отметил и председатель правления Общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
По его мнению, создание реестра также позволит иметь четкое представление о том, лес какого качества растет в разных уголках страны и каким будет его дальнейшее применение.
«Была идея сделать единую товарно-сырьевую биржу, где можно было бы выставлять лес на торги, это важно для экологов: понимать, где и какой лес растет, где какой лес готовить к вырубкам и где что высаживать», — указал эксперт.
Как прокомментировал создание единой геоинформационной системы депутат Государственной думы Александр Якубовский, она позволит сделать функционирование лесной отрасли более прозрачной, так как все сделки с древесиной будут оформляться в электронном виде и при появлении недостоверной информации такие сделки будут блокироваться.
«Геоинформационная система позволит проследить все этапы оборота древесины: от “деляны” до конечного потребителя. Она станет первым прозрачным механизмом контроля за оборотом древесины у нас в стране, что позволит сократить число случаев нелегальной реализации древесины и снизит риск лесных пожаров из-за противозаконных действий черных лесорубов», — подчеркнул он.
Якубовский пояснил, что фактически система позволит контролировать лесозаготовку каждого бревна, которое получит уникальный регистрационный номер и будет направлено на сделку купли-продажи с этим идентификатором.
По словам экспертов, инициатива будет реализована до конца 2023 года. Необходимые поправки в Лесной кодекс были внесены в Госдуму в прошлом году.
Разработать единую информационную систему лесной отрасли президент России Владимир Путин поручил в ноябре прошлого года. На XX съезде партии «Единая Россия» 19 июня он заявил, что с ее помощью, отслеживая все этапы использования древесины, можно будет пресечь незаконные рубки и теневой вывоз леса за границу.
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