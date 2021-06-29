РФПИ уточнил данные об эффективности вакцин против индийского штамма

«Активность сыворотки, или нейтрализующих антител, к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины “Спутник V” при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%. То же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%», — сообщили в РФПИ.
В фонде отметили, что эффективность «Спутника V» против индийского штамма выше, чем у других вакцин, и при эффективности 90% препарат способен защитить от этого варианта коронавируса.
Власти Индии сообщили о новом штамме коронавируса в октябре прошлого года. Его называют индийским штаммом, или штаммом «дельта». Этот вариант, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в два раза заразнее, чем первоначальный, который выявили в китайском Ухане. По предварительной информации, индийский штамм также увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
Случаи заражения индийским штаммом зарегистрировали более чем в 90 странах, в том числе в России. В частности, именно с этим штаммом мэр Москвы Сергей Собянин связал повторные случаи заражения COVID-19.
«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен в два раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он.
В свою очередь глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что индийский штамм «злее», поскольку сокращает период перехода к тяжелой форме заболевания. По его словам, чтобы защитить себя от заражения этим вариантом, нужно «поддерживать высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации».